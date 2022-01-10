Токаев заявил, что в Казахстане восстановлен конституционный порядок

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что конституционный порядок в республике восстановлен. Об этом он сказал в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях», — сказал казахстанский лидер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в результате беспорядков погибли 17 силовиков, были задержаны пять граждан Киргизии, а также более 1,5 тысячи человек были привлечены к ответственности за нарушение режима ЧП.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. На фоне этих событий в республику были отправлены военные -миротворцы из стран ОДКБ, в том числе из России.