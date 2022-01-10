Во Львове «мовного активиста» назвали провокатором и выгнали из караоке за критику русских песен

Во Львове из караоке выгнали «мовного активиста», который делал присутствующим замечания за исполнение песен на русском языке, сообщает портал «Страна».

Инцидент произошел в ночном клубе «Split». Сам активист исполнил песню на украинском языке и начал делать исполнявшим русскоязычные песни присутствующим замечания, поскольку посчитал это недопустимым в условиях «российской агрессии».

Мужчину в ответ назвали провокатором, охрана пригрозила выгнать его, если он продолжит делать политические заявления.

Но даже после этого замечания в адрес других гостей с его стороны не прекратились, поэтому охрана выгнала его из клуба.

«Ворвалась охрана и вывела меня из заведения. А русскоязычные туристы остались там и продолжали петь свои русскоязычные хиты», — рассказал мужчина.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили СМИ выходить на русском языке.