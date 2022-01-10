Минюст Киргизии потребовал возбудить дело против казахстанских силовиков

Киргизское министерство юстиции обратилось в генеральную прокуратуру страны с требованием возбудить уголовное дело по факту пыток, которым подвергся в Казахстане киргизский гражданин Викрам Рузахунов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Телеканал Qazaqstan опубликовал видеоролик, на котором Рузахунов рассказывает, что принимал участие в акции протеста за деньги — $200.

«Министерство юстиции направило запрос в Генеральную прокуратуру Кыргызской Республики о возбуждении уголовного дела по факту применения пытки в отношении Викрама Рузахунова по статье «Пытки» Уголовного кодекса республики, а также о направлении международного поручения-запроса в Казахстан на проведение необходимых следственных действий в отношении соответствующих сотрудников правоохранительных органов Казахстана в соответствии с положениями Кишиневской конвенции о правовой помощи по уголовным делам 2002 года», — говорится в пресс-релизе.

В минюсте отметили, что на видео, распространенном казахстанским телеканалом, «отчетливо видны следы физического истязания» Рузахунова, которым объясняется «очевидный факт самооговора».

Ранее киргизское МВД сообщило, что Рузахунов, будучи музыкантом, часто ездил в Алма-Ату. Он прилетел туда на гастроли накануне Нового года и был задержан во время протестной акции.

После публикации ролика жители Бишкека устроили митинг возле посольства Казахстана в Киргизии, на котором требовали освободить соотечественника.