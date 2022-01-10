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Генерал-губернатор Австралии заболел COVID-19

Генерал-губернатора Австралии Херли изолировали после положительного теста на COVID-19

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Bill Bachmann/Global Look Press

Австралийского генерал-губернатора Дэвида Херли изолировали в резиденции после того, как он сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте его канцелярии.

«Симптомы [COVID-19] у его Превосходительства проявляются в легкой форме. Он находится в изоляции в Адмиралтейской резиденции, где останется в [течение двух недель], следуя всем медицинским советам и указаниям», — говорится в заявлении канцелярии.

В сообщении отмечается, что Херли был привит двухфазной вакциной и прошел ревакцинацию.

Генерал губернатор продолжит исполнять служебные обязанности, подчеркнули в канцелярии. Людей, которые контактировали с ним в последнее время, проверят на COVID-19.

Ранее коронавирусную инфекцию обнаружили у президента Польши Анджея Дуды. Глава его канцелярии Павел Шрот сообщил, что президент чувствует себя хорошо — инфекция протекает в легкой форме.

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Коронавирус 2019-nCoV
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