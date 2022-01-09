Госсекретарь США поделился ожиданиями от предстоящих переговоров с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время переговоров Москвы и Вашингтона стороны смогут найти общий язык по волнующим вопросам, передает ТАСС.

«Мы считаем, что мы можем достичь прогресса в разрешении предметов озабоченности с обеих сторон, что снизит напряженность и будет способствовать улучшению безопасности», — сказал он.

При этом Блинкен отметил, что любой прогресс возможен только на взаимной основе. «Если США и Европа сделают шаги навстречу некоторым озабоченностям России, то России придется сделать то же самое», — подчеркнул он.

Также госсекретарь добавил, что американская сторона не ждет скорый прорывов от предстоящих переговоров по безопасности.

Первый раунд переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США запланирован на вечер 9 января, в нем примет участие узкий состав делегаций. 10 января состоится еще одна встреча, уже в широком формате.

В середине декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.