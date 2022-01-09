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Делегация России прибыла в Женеву на переговоры с США по гарантиям безопасности

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Maxim Shemetov/Reuters

Делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности, сообщает ТАСС.

В составе межведомственной делегации – представители министерства иностранных дел и обороны России. Российское дипведомство возглавляет заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую дипломатию представляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

В Женеве 9 и 10 января состоятся консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Затем в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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