Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Замглавы МИД Рябков: Москва разочарована сигналами из Брюсселя и США 11:13
Стал известен новый тренер сборной Польши, которая сыграет с Россией в стыках... 10:59
Россия фиксировала неоднократные попытки вмешательства извне в дела Казахстана 10:58
В России восемь человек скончались в результате отравления суррогатным спиртным 10:53
Губерниев оценил победу Кокорина в номинации «посмешище» премии «Золотой унитаз» 10:44
Рангник шокирован упадком «Манчестер Юнайтед» 10:29
В Алма-Ате задержали за ночь порядка 100 мародеров и террористов 10:29
В протестовавшем в Казахстане за $200 киргизе узнали известного джазового... 10:20
СберБанк восстанавливает работу в Казахстане 10:16
Овечкин сократил отставание от Зубова в списке ассистентов в истории НХЛ 10:10

МИД подверг критике подход США и НАТО к переговорам по безопасности

Замглавы МИД Рябков: США и НАТО продвигают односторонний подход по гарантиям безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Москва с сожалением констатирует, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктивного подхода предпочитают спекуляции, это не может стать основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что в ходе переговоров российская сторона будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений возле российских границ.

«Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг», — сказал Рябков.

Замглавы МИД допустил, что в рамках консультации Москва может столкнуться с нежеланием западных коллег «реально воспринимать» требования. В частности, дать правовые гарантии отказа от расширения НАТО и «ликвидировать все то, что альянс насоздавал» под лозунгами «антироссийских фобий и разного рода ложных представлений о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года».

«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — подчеркнул замминистра.

По его словам, какая-либо другая тактика на переговорах не отвечает интересам безопасности государства.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть