МИД подверг критике подход США и НАТО к переговорам по безопасности

Москва с сожалением констатирует, что США продолжают настаивать на односторонних уступках со стороны России и вместо конструктивного подхода предпочитают спекуляции, это не может стать основой для продуктивной дискуссии по гарантиям безопасности. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что в ходе переговоров российская сторона будет настаивать на отказе НАТО от расширения на восток и размещения ударных вооружений возле российских границ.

«Все это в правовой форме. К сожалению, мы слышим разного рода спекуляции на тему того, что Россия должна сделать это, должна сделать другое, предпринять такой шаг, сякой шаг», — сказал Рябков.

Замглавы МИД допустил, что в рамках консультации Москва может столкнуться с нежеланием западных коллег «реально воспринимать» требования. В частности, дать правовые гарантии отказа от расширения НАТО и «ликвидировать все то, что альянс насоздавал» под лозунгами «антироссийских фобий и разного рода ложных представлений о том, в чем суть российской политики за период с 1997 года».

«Но мы, разумеется, под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — подчеркнул замминистра.

По его словам, какая-либо другая тактика на переговорах не отвечает интересам безопасности государства.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».