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Белый дом оценил предстоящие переговоры с РФ

США не настроены оптимистично по поводу грядущих переговоров с Москвой

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Делегация США вечером 9 января проведет «предварительную» часть переговоров с РФ в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Американская делегация прибудет в Женеву уже завтра.

«Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма... Что они делают за закрытыми дверями, будет важнее их заявлений», — заявили в администрации.

10 января с Женеве Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности, 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее в Госдепе рассказали, о чем Вашингтон не станет говорить с Москвой на переговорах в Женеве.

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