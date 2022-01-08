Белый дом оценил предстоящие переговоры с РФ

Делегация США вечером 9 января проведет «предварительную» часть переговоров с РФ в Женеве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Американская делегация прибудет в Женеву уже завтра.

«Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма... Что они делают за закрытыми дверями, будет важнее их заявлений», — заявили в администрации.

10 января с Женеве Россия и США проведут переговоры по гарантиям безопасности, 12 января состоится заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января пройдет заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

4 января в НАТО подтвердили, что переговоры с Россией по гарантиям безопасности состоятся 12 января 2022 года. В альянсе отметили, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий».

Позднее в Госдепе рассказали, о чем Вашингтон не станет говорить с Москвой на переговорах в Женеве.