Минобороны Турции выступило с заявлением накануне встречи Россия—НАТО

Министр обороны Турции Хулуси Акар призвал не нагнетать ситуацию и воздержаться от любого провокационного поведения накануне встречи Россия—НАТО. Об этом он сообщил агентству «Анадолу».

«Мы за мир и решение проблем путем переговоров. Призываем не нагнетать ситуацию, воздержаться от любого провокационного поведения или поведения, которое может быть воспринято как провокационное», — сказал он.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что для прогресса в российско-американских переговорах требуется реалистичная позиция Москвы.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что некоторые требования Москвы к Вашингтону по вопросам безопасности являются «абсолютно невыполнимыми». Он добавил, что российские власти знают о том, какие предложения не могут быть выполнены, а какие могут стать предметом диалога.

По его словам, Украина станет одной из ключевых тем ближайшего саммита Россия-НАТО. Белый дом выступает за реализацию Минских соглашений, которые способны разрешить конфликт на территории Донбасса.

Блинкен отдельно подчеркнул, что НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса на Восток.