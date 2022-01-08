Посольство России проверяет информацию о задержании россиянина в Казахстане

Посольство России направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании россиянина в Казахстане. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипведомство.

Ранее СМИ сообщили, что во время беспорядков был задержан гражданин России. По предварительным данным, он вместе с другими задержанным нарушал общественный порядок.

Ранее в Казахстане задержали больше 4,4 тыс. человек, участвующих в беспорядках в нескольких регионах страны.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.