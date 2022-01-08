Вашингтон начал добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алма-Ате

Власти США разрешили сотрудникам генерального консульства в Алма-Ате, обязанности которых не связаны с чрезвычайной деятельностью, эвакуироваться вмести с членами семьи на родину. Об этом сообщается на сайте Государственного департамента.

В пресс-релизе внешнеполитического ведомства отмечается, что обстановка в стране может быстро измениться — сохраняется риск того, что из-за акций протеста нарушится транспортное сообщение, оборвется связь, стороны конфликта прибегнут к насилию.

«Граждане США, [находящиеся] в Казахстане, должны знать, что протесты могут серьезно повлиять на способность американского посольства предоставлять консульские услуги, включая помощь покидающим страну американцам», — предупреждают дипломаты.

Ранее правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) назвала приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать по участникам протестов огонь на поражение, противоречащим международно-правовым обязательствам страны.