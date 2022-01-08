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НАТО обвинили в противоречии принципу неделимости безопасности в Европе

Посол Антонов: расширение НАТО на восток противоречит принципу неделимости безопасности в ЕС

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Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Слова дипломата приводятся в публикации российского диппредставительства в Facebook.

«Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны», — заявил Антонов.

Ранее посол России в США заявил, что в настоящий момент отношения России и США стали крайне опасными.

По его словам, в последние годы военная активность НАТО значительно активизировалась. Дипломат рассказал, что в непосредственной близости от России проводится около 40 крупных военных учений, а США значительно увеличили свои стратегические полеты вдоль российских границ, во время которых они тренируют запуски крылатых ракет по целям на территории России.

17 декабря МИД России опубликовал проекты гарантий безопасности со стороны США и НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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