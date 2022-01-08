В МИД России отреагировали на слова Блинкена о российских военных в Казахстане

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, который, апеллируя к истории сказал, что русские, оказавшись в чужом доме, не спешат из него уходить. Ответ опубликован в Telegram-канале министерства.

«Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным», — говорится в сообщении.

Дипломаты назвали высказывания главы американского Государственного департамента хамским, отметив, что такие шутки неуместны, когда речь идет о трагических событиях. В МИД подчеркнули, что отправка российских военных в Казахстан — «Абсолютно легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности».

Ранее Блинкен заявил, что Россия стремиться изменить принципы, на которых построен действующий миропорядок.