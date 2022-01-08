Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус #Беспорядки в Казахстане
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США увеличат военную поддержку Украине в случае вторжения 01:17
В МИД России отреагировали на слова Блинкена о российских военных... 01:13
Несколько человек погибли при пожаре в пансионате «Золотой век» в Кузбассе 01:01
Гинцбург рассказал о результатах ПЦР после применения назальной вакцины 00:50
США заподозрили Россию в стремлении изменить миропорядок 00:49
В США обеспокоились приказом Токаева стрелять на поражение в Казахстане 00:33
В Казахстане полностью восстановлено движение пассажирских поездов 00:21
Белый дом призвал власти Казахстана проявлять сдержанность с протестующими 00:05
США обсуждают с НАТО вопрос поставки Украине ракетных комплексов Stinger 07.01.2022, 23:58
Токаев уточнил сроки пребывания сил ОДКБ в Казахстане 07.01.2022, 23:52

Власти Казахстана вернули контроль над всеми административными зданиями

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Павел Михеев/Reuters

Казахстанские власти контролируют все принадлежащие государственным органам здания, которые были захвачены участниками протестов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД страны рассказали, что в результате антитеррористической операции были задержаны до четырех тысяч манифестантов. В полиции подчеркнули, что всем им грозит пожизненное лишение свободы.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на крупнейший город республики Алма-Ату было совершено «не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек». Он отметил, что среди нападавших были люди, которые говорили на иностранных языках.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть