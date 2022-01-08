Власти Казахстана вернули контроль над всеми административными зданиями

Казахстанские власти контролируют все принадлежащие государственным органам здания, которые были захвачены участниками протестов. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан».

«В настоящее время все здания госорганов взяты под контроль. Патрульная полиция обеспечивает общественный порядок. Строевые подразделения функционируют в штатном режиме. Работает служба «102». В среднем в сутки на пульт дежурных поступает более 1200 звонков», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД страны рассказали, что в результате антитеррористической операции были задержаны до четырех тысяч манифестантов. В полиции подчеркнули, что всем им грозит пожизненное лишение свободы.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на крупнейший город республики Алма-Ату было совершено «не менее шести волн нападений террористов общей численностью 20 тыс. человек». Он отметил, что среди нападавших были люди, которые говорили на иностранных языках.