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Лукашенко назвал ситуацию в Казахстане попыткой утопить Россию в крови

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в Казахстане является попыткой атаковать постсоветские страны по периметру России, чтобы утопить ее в крови. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

По его мнению, если распадется Россия, «то мы даже не заметим, где мы окажемся».

«Поэтому чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе Российской Федерации», — сказал Лукашенко.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Через два дня в Алма-Ате и других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными. В ночь на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил введении 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Ранее Лукашенко заявил, что свержение существующей власти Казахстана стало бы «подарком» некоторым силам, и поэтому нельзя отдавать страну.

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Протесты в Казахстане
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