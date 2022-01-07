ЕС выразил готовность помочь Казахстану в преодолении кризиса

Евросоюз готов оказать помощь Казахстану в преодолении кризиса там, где это возможно. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в связи с началом председательства Франции в Совете Евросоюза, сообщает ТАСС.

При этом, по ее словам, ЕС ожидает от Казахстана гарантирования соблюдения прав и обеспечения безопасности людей.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Позднее в Алма-Ате и нескольких других городах начались столкновения протестующих с полицией и военными.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что Европейский союз готов оказать поддержку Казахстану в разрешении кризиса. Комментируя присутствие в стране миротворцев ОДКБ, он подчеркнул, что военная поддержка других стран «навевает воспоминания о ситуациях, которых стоит избегать».