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Госбюро расследований Украины опровергло арест двух телеканалов по делу Порошенко

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Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опровергло информацию об аресте украинских телеканалов «Прямой» и «5 канал» в рамках дела против бывшего президента страны Петра Порошенко.

«Каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не происходило», — говорится в сообщении на сайте ГБР.

Ранее в СМИ появилась информация, что Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы политика.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.

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