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Козак заявил, что Берлин и Париж не видят альтернативы Минским соглашениям

Козак: ФРГ и Франция подтвердили приверженность Минским соглашениям

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РИА «Новости»

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о приверженности Германии и Франции Минским соглашениям, сообщил ТАСС.

«Подтвердили свою приверженность Минским соглашениям в безальтернативной основе для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений», — рассказал Козак по итогам переговоров с иностранными советниками глав ФРГ и Франции по нормандскому формату: Йенсом Плётнером и Эмманюэлем Бонном.

По словам представителя президента России, стороны договорились продолжить контакты, подключив Киев для ускоренного завершения конфликта на востоке Украины. Страны не обсуждали форматы, параллельные нормандскому.

«Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием различных представителей нормандского формата», — объяснил Козак.

Ранее Плётнер и Бонн перед началом переговоров с Козаком прокатились на «русской тройке» в музее-усадьбе «Архангельское» и выпили чаю из самовара.

До этого Reuters со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщало, что Плетнер и Козак планируют обсудить в январе ситуацию вокруг Украины. По словам собеседника агентства, целью переговоров станет снижение политической напряженности, которая накопилась в последнее время между Россией, Украиной, Евросоюзом и США.

Позднее кабинет министров Германии подтвердил планы по проведению переговоров Плетнера с Козаком. Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что немецкое правительство стремится способствовать деэскалации конфликта между Россией и Западом и в этих целях Берлин стремится оживить нормандский формат.

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