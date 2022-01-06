Суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Суд наложил арест на все имущество и активы Петра Порошенко», — говорится в сообщении портала.

Ранее Порошенко рассказал, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.