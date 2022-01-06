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Суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко

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РИА «Новости»

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Суд наложил арест на все имущество и активы Петра Порошенко», — говорится в сообщении портала.

Ранее Порошенко рассказал, что ответит на все предъявленные ему обвинения, когда вернется на Украину.

17 декабря Порошенко уехал из страны, в этот день ему попытались вручить повестку в суд по «угольному делу». Позже партия Порошенко «Европейская солидарность» сообщила, что он «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

Правоохранители подозревают экс-президента в госизмене из-за покупки угля у самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014–2015 годах. По украинскому законодательству, данные формирования признаны террористическими организациями, поэтому взаимодействие Порошенко с республиками расценивается как финансирование терроризма.

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