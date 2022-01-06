В ЕС прокомментировали обращение Токаева к ОДКБ

Европейский союз «принял к сведению» обращение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева за помощью к альянсу ОДКБ, сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что осуществление помощи «должно проходить при соблюдении суверенитета и независимости Казахстана».

Ранее в МИД России прокомментировали решение направить контингент ОДКБ в Казахстан.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). Ранее цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными.