Киргизия готова оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что страна готова выполнить свои союзнические обязательства в рамках ОДКБ в связи с обращением президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом говорится на сайте киргизского кабмина.

«В соответствии с решением главы государства и Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Кыргызская Республика подтверждает готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану», — говорится в публикации.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров обсудил складывающуюся в Казахстане ситуацию с казахстанским президентом, а также с лидерами России и Армении.

5 января на фоне погромов в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.