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Токаев назначил нового главу Агентства по стратегическому планированию и реформам

Главой Агентства по стратегическому планированию и реформам в Казахстане стал Иргалиев

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асета Иргалиева на пост главы Агентства по стратегическому планированию и реформам в стране. Об этом сообщается в указе, размещенном на сайте главы государства.

До этого Иргалиев находился на посту руководителя министерства национальной экономики.

«Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана», — уточнялось в сообщении.

Предшественником Иргалиева был Управляющий Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов.

6 января Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором обсудили ситуацию в стране и приняли ряд мер.

В Казахстане 2 января начались протесты в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Также президент Киргизии обсудил ситуацию в Казахстане с лидерами России, Армении и Казахстана.

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Протесты в Казахстане
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