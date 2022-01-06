МИД РФ рекомендовал россиянам в Казахстане оставаться в гостиницах

Министерство иностранных дел РФ рекомендовало находящимся в Казахстане укрыться в домах и гостиницах, обеспечив себя заранее запасами продуктов и питьевой воды. Об этом сообщается в публикации Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время в республике «в связи со сложной обстановкой» действует режим чрезвычайного положения и комендантский час с 23:00 до 07:00.

Российский МИД также рекомендует гражданам следить за сообщениями диппредставительств.

«Вновь настоятельно рекомендуем всем российским гражданам <…> внимательно следить за происходящими событиями и сообщениями ближайшего дипломатического/консульского представительства Российской Федерации и МИД России», — указано в сообщении.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее стало известно, что в Казахстан направят миротворческие силы ОДКБ.