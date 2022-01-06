МИД Казахстана: республика обеспечит права всех представителей полиэтнического народа

В пресс-службе МИД Казахстана заявили, что республика продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей полиэтнического народа, а также безопасность иностранных граждан, в том числе дипкорпуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Государство продолжит обеспечивать права и интересы всех представителей нашего полиэтнического и многоконфессионального народа, а также безопасность находящихся в стране иностранных граждан, в том числе дипломатического корпуса и журналистов. Будут защищены иностранные инвестиции и бизнес зарубежных компаний», — говорится в заявлении МИД.

В публикации отмечается, что республика привержена соблюдению международных обязательств в области прав человека и продолжению курса реформ.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в связи с обращением президента Казахстана принял решение направить, коллективные миротворческие силы ОДКБ в республику с целью стабилизации и нормализации обстановки.

В Казахстане продолжаются протесты, которые начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.