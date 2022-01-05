В Госдуме заявили, что Россия «обязана» ответить на просьбу Токаева о помощи

Россия как член Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обязана отреагировать на обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощью. Такое мнение выразил в разговоре с «Интерфакс» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Если президент Токаев обратится, мы обязаны отреагировать. Тем более он заявил, что террористические банды берут под контроль объекты инфраструктуры, и естественно, тогда будет ввод определенных сил», — пояснил Калашников, добавляя, что «для этого ОДКБ и создана».

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ при этом подчеркнул, что для разрешения подобных ситуаций силы Организации договора о коллективной безопасности «всегда готовы».

В Казахстане продолжаются протесты, которые вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне погромов Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении «этой террористической угрозы».

Ранее с призывом ввести войска стран Организации договора о коллективной безопасности в Казахстан на фоне протестов выступил бывший космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров. При этом, по его словам, необходимо ввести вооруженные силы всех стран объединения, иначе «они не выйдут»