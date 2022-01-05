Токаев обратился к странам-членам ОДКБ с просьбой о помощи

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает обращение к партнерам из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «уместным и своевременным». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Учитывая, что данные террористические банды являются по сути дела международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, их нападение на Казахстан можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы», — сказал Токаев.

Ранее с призывом ввести войска стран Организации договора о коллективной безопасности в Казахстан на фоне протестов выступил бывший космонавт и генерал-майор ВВС Казахстана Токтар Аубакиров. При этом, по его словам, необходимо ввести вооруженные силы всех стран объединения, иначе «они не выйдут».

До этого сообщалось, что власти Казахстана пока не запрашивали помощи в рамках ОДКБ, в которую входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Как уточнял источник РИА «Новости», устав организации допускает урегулирование внутренних беспорядков, но это делается на основании решения суверенного государства.

Один из членов ОДКБ — Киргизия — уже выразил готовность при необходимости оказать властям Казахстана «всемерную поддержку». В Бишкеке подчеркнули, что происходящие в республике «насилие, беззаконие и провокации, а также безответственные призывы к правонарушениям» не только не решат насущные проблемы жителей этой страны, но и ухудшат положение простого населения.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

На фоне протестов Токаев пообещал представить новый пакет предложений по политической трансформации страны.