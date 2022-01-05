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МИД России рекомендует россиянам в Казахстане соблюдать осторожность

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Владимир Третьяков/AP

МИД России из-за массовых беспорядков в Казахстане рекомендует россиянам соблюдать осторожность. Об этом говорится сообщении ведомства в Telegram.

«В связи со сложной обстановкой в Казахстане рекомендуем российским гражданам соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания, следить за сообщениями загранучреждений и МИД России», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов и погромов в Казахстане погибли восемь сотрудников полиции и военных Нацгвардии, и еще 317 получили ранения.

В Казахстане несколько дней подряд не стихают протесты, которые начались после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Захвачены правительственные здания, в Алма-Ате протестующие захватили аэропорт. «Аэрофлот» и «Белавиа» отменяют рейсы в Казахстан. На территории всей страны проблемы с интернетом – местный провайдер отключил связь. Магазины перестали принимать безналичную оплату товаров, к банкоматам выстроились очереди.

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