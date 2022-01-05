Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

«Режим ЧП введен на всей территории Казахстана», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что протестующие пытаются захватить департамент внутренних дел в Алма-Ате.

Международный аэропорт Алма-Аты подтвердил, что протестующие граждане захватили здание. Также стало известно, что протестующие пытаются взять штурмом здание Ауэзовского РОВД в Алма-Ате.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.