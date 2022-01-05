Евросоюз выступил с заявлением из-за протестов в Казахстане

Евросоюз в своем заявлении призвал все стороны конфликта в Казахстане избегать эскалации и насилия. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ЕС отметили, что власти Казахстана должны уважать право народа на мирный протест, но в то же время демонстранты не должны прибегать к насилию.

Кроме того, Евросоюз ожидает от Казахстана соблюдения свободы СМИ и предоставления доступа о ситуации в стране.

«Казахстан является важным партнером Европейского союза… Мы рассчитываем на соблюдение Казахстаном обязательств, в том числе в вопросах свободы прессы, доступа к информации в интернете и офлайн», — говорится в документе.

Ранее несколько сотен протестующих в Актау захватили грузовик Вооруженных сил и разоружили военных. Через некоторое время люди в военной форме присоединились к протестующим.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.