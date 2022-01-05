В Алма-Ате вооруженные протестующие громят резиденцию Токаева и движутся к аэропорту

Группа вооруженных протестующих в Алма-Ате выдвинулась к аэропорту, сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, митингующие вооружены автоматами и карабинами. Другая группа протестующих громит резиденцию президента в Алма-Ате, силовики покинули здание. В центре города протестующие поджигают машины, горит спецтехника, слышны разрывы шумовых гранат.

Сообщается, что многие протестующие в Алма-Ате также агрессивно настроены к ведущим съемку журналистам.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации заявил, что у участников протестов в стране был тщательно продуманный план действий и они «мотивированы финансово».