Токаев заявил, что «заговорщикам» заплатили

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе обращения к нации заявил, что у участников протестов в стране был тщательно продуманный план действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков... Именно заговорщиков», — сказал президент, добавив, что протестующие «мотивированы финансово».

Токаев выразил надежду, что народ его поддержит.

Ранее Токаев заявил, что в ходе протестов пострадали силовики — есть убитые и раненые.

В Казахстане протесты начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области после повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.