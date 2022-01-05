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Токаев анонсировал новые предложения политической трансформации Казахстана на фоне протестов

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал представить новый пакет предложений на фоне протестов в стране.

«В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана, я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ», — сказал он в ходе обращения к населению, которое транслировал телеканал «Хабар 24».

Также Токаев пообещал не покидать столицу на фоне протестов.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В связи с происходящими событиями премьер-министр Аскар Мамин и его правительство ушли в отставку. Президент Казахстана ввел режим ЧП в Алма-Атинской и Мангистауской областях, а также в Нур-Султане.

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Протесты в Казахстане
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