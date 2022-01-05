Правительство Казахстана ушло в отставку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства республики на фоне протестов из-за повышения цен на газ. Об этом говорится в указе, который опубликован на официальном сайте президента страны.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», — сообщается в документе.

В указе отмечается, что правительство продолжит исполнять обязанности до утверждения нового состава.

До этого сообщалось, что президент Казахстана ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области. Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

Указ о введении в Алматы и Мангистауской области чрезвычайного положения предусматривает ограничения на въезд, выезд и проведение массовых мероприятий, а также запрет на продажу спиртного и оружия.

На западе Казахстана уже несколько дней не стихают массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость газа на местных автозаправках резко увеличилась. Если в прошлом году его розничная цена в этом регионе составляла 50-60 тенге за литр (около 10 рублей), то с начала этого года на местных заправках цены выросли до 120 тенге за литр (около 21 рубля).