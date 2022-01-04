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В ЕС заявили о «беспрецедентном» объеме помощи Украине

Боррель: Украина получила от ЕС «беспрецедентный» объем помощи на €17 млрд с 2014 года

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РИА «Новости»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью «Польскому агентству печати» заявил, что Украина получила от Европейского союза помощи на €17 млрд с 2014 года.

«ЕС предоставил Украине с 2014 года беспрецедентный объем помощи в 17 млрд евро. ЕС готов продолжать оказывать другие виды финансовой поддержки, такие как, например, уже утвержденный пакет помощи в 31 млн евро на укрепление вооруженных сил, в частности, их возможностей кибернетической обороны», — заявил Боррель.

Глава дипломатии Европейского союза планирует посетить Украину с 4 по 6 января.

Ранее стало известно, что Жозеп Боррель поедет на линию соприкосновения в Донбассе.

Поездка призвана подчеркнуть решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, по мнению Еврокомиссии, «когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями».

Борреля будет сопровождать министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Сначала они отправятся на восток страны и «линию соприкосновения». Позже поедут в Киев, где встретятся с представителями власти государства.

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