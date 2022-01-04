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В Госдепе оправдались за ядерное оружие

Представитель Госдепа: США сохраняют ядерное оружие для «стабильности в мире»

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J. Scott Applewhite/AP

Представитель Госдепартамента заявил, что США сохраняют ядерное оружие для обеспечения стабильности в мире, его цитирует Politico.

«Мы сохраняем ядерное оружие не для того, чтобы сражаться и побеждать в войнах; мы обладаем им для сохранения стабильности в мире, где другие могут попытаться применить силу или хотя бы угрожать ее применением, особенно угрожать нанесением ядерного удара, с целью подрыва ценностей, безопасности и суверенитета Соединенных Штатов, их союзников и партнеров», — заявил дипломат.

Комментарий Госдепа прозвучал после того, как было опубликовано совместное заявление России, Китая, США, Великобритании и Франции о недопустимости ядерной войны. В документе говорилось о том, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

В документе также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

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