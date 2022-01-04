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Климкин рассказал, как Украине «победить в войне с Россией»

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Global Look Press

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин считает — для того чтобы Украина в текущем году вышла победительницей в «войне с Россией», стране нужно «стать игроком». Об этом экс-министр заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Климкин отметил, что Украина должна вместе с друзьями и партнерами играть в свою игру — выполнять то, что обещали.

«То, что мы не хотим и не можем выполнить... Если мы здесь совершим несколько ошибок, повышения ставок почти не избежать», — считает он.

Ранее Климкин заявил, что между Россией и Украиной напряжение снизилось и «большой войны» не будет. По его мнению, если «вторжение» на Украину произойдет, это «обойдется дорого» и «ударит по России».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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