Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные даты саммита постоянных членов Совбеза ООН, сообщает ТАСС.

Песков заявил, что конкретных дат пока что нет. Он также отметил, что совместное заявление пяти стран-обладательниц ядерного оружия — России, Китая, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции — было согласовано по дипломатическим каналам.

«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — заявил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что считают необходимым провести саммит ядерных держав.

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны.

В совместном заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).