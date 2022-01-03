Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Чемпионка ОИ назвала причины перехода фигуриста от Тутберидзе к Плющенко 20:20
В Новгородской области волки вышли к селам 20:19
Президент Ирана предложил судить Трампа 20:08
Мостовой поддержал Федуна: его стоит только поцеловать за отношение к «Спартаку» 20:01
Экс-игрок сборной России хочет посмотреть на связку Мамаев-Кокорин в «Химках» 19:43
В Эстонии назвали Россию реальной угрозой Европе и НАТО 19:40
Боевики «Талибана*» устроили перестрелку с туркменскими пограничниками 19:36
Тарасова отреагировала на переход ученика Тутберидзе в команду Плющенко 19:19
Власти Казахстана отказались снижать стоимость газа на фоне митингов 19:16
Толпа туристов провалилась под лед в лебедином питомнике в Алтайском крае 19:16

Песков ответил на вопрос о сроках проведения саммита «пятерки» Совбеза ООН

Песков: конкретных дат саммита «пятерки» Совбеза ООН пока нет

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Mike Segar/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможные даты саммита постоянных членов Совбеза ООН, сообщает ТАСС.

Песков заявил, что конкретных дат пока что нет. Он также отметил, что совместное заявление пяти стран-обладательниц ядерного оружия — России, Китая, Соединенных Штатов, Великобритании и Франции — было согласовано по дипломатическим каналам.

«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», — заявил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что считают необходимым провести саммит ядерных держав.

Россия, Китай, США, Великобритания и Франция заявили о недопустимости ядерной войны.

В совместном заявлении руководства пяти стран также указано, что ни одна страна не будет указывать целью ядерного оружия другие страны, а также то, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция будут совместно укреплять меры по предотвращению «непреднамеренного применения» ядерного оружия.

Также руководство этих стран подтвердило приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть