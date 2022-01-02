Зеленский определил приоритеты политики Украины на 2022 год

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главными направлениями государственной политики Украины на 2022 год вакцинацию от коронавируса, борьбу с олигархами и коррупцией, а также продолжение судебной реформы. Об этом украинский лидер написал в статье для издания НВ.

По словам Зеленского, в украинском обществе ощущается усталость: от карантинных ограничений из-за коронавируса, от «экономических неурядиц», от «искусственных и грязных политических противостояний» с теми, кто «воспринимает Украину как шахту для добычи богатств». Зеленский заявил, что государство обязано предложить решения, которые «уберегут общество от таких ощущений», и выразил уверенность, что 2022 год станет решающим для Украины.

Так, президент назвал одним из приоритетов государственной политики в 2022 году борьбу с коронавирусом и вакцинацию. Он указал, что Украина предложила гражданам разные — американские, европейские, китайскую — вакцины на выбор, чем «могут похвастаться далеко не все государства».

Зеленский также подчеркнул, что страны, отстающие по темпам вакцинации, будут отставать и в экономическом развитии. Он призвал владельцев предприятий, общественных и политических лидеров поспособствовать пропаганде вакцинации от COVID-19.

Другим приоритетным направлением Зеленский назвал судебную реформу, которую он сравнил с прививкой от «коррумпированности и предвзятости судей». Кроме того, президент заявил об укреплении финансового сектора, Национального банка и антикоррупционных институтов, запуске второго уровня пенсионной системы, антибюрократической реформе и начале действия антиолигархического закона.

Ранее стало известно, что новогоднее обращение Зеленского разозлило украинцев.