В МИДе рассказали о готовности Крыма к визиту Лукашенко

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил в интервью ТАСС, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Крым можно организовать «хоть сейчас».

Он подчеркнул, что крымские власти неоднократно заявляли о готовности принять белорусского лидера. Руденко подчеркнул, что дальнейшее укрепление сотрудничества Белоруссии с Крымом и Севастополем, в том числе через установление прямого авиа- и железнодорожного сообщения, будет позитивно воспринято россиянами и белорусами.

Дипломат также указал, что российская принадлежность Крыма признается по сути Договором о создании Союзного государства 1999 года, «поскольку в нем четко прописано, что территорией Союзного государства является территория России и Белоруссии в том виде, в котором она закреплена в их конституциях».

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией. Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что будет рад организовать прием белорусского лидера на полуострове.