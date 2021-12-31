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Экс-премьер Украины подал иск на СБУ

Экс-премьер Украины Азаров подал иск на СБУ и Совбез Украины об отмене санкций против него

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова к Службе безопасности (СБУ) страны и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), который просит признать суд бездействие органов по вопросу об отмене санкций против него. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

«Окружным административным судом города Киева зарегистрирован иск к Службе безопасности Украины и Совету национальной безопасности и обороны Украины. Истцом указан Николай Азаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «среди требований иска — признать противоправным бездействие СБУ, которое, по мнению истца, заключается в невнесении в СНБО Украины предложения об отмене в отношении него санкций, и обязать СБУ внести в СНБО Украины такие предложения <…>».

Ранее Азаров заявил, что за 2,5 года президент Украины Владимир Зеленский не освоил ничего, что требуется для управления страной.

По его мнению, Зеленский никак не освоился на посту в качестве президента.

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