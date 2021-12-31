Лавров рассказал о внешней политике Союзного государства

Программа действий в области внешней политики Союзного государства будет в том числе направлена на предотвращение угроз, вызванных приближением инфраструктуры НАТО к его границам. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он отметил, что в документе предусмотрена «плотная координация» шагов России и Белоруссии на международных площадках, в том числе совместно с другими государствами.

«В частности, речь идет о совместном противодействии развязанным против нас информационным кампаниям, односторонним ограничительным мерам, политизации работы международных организаций и навязыванию натоцентричной модели безопасности в Европе», — пояснил министр.

При этом важное место в программе отводится сотрудничество по купированию угроз, «связанных с приближением к границам Союзного государства военной инфраструктуры НАТО», отметил Лавров.

«В связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения Программа [согласованных действий во внешней политике] содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества», — сказал Лавров.

По его словам, документ стал ответом западным странам на их «неправомерное санкционное давление, дискредитацию сотрудничества России и Белоруссии», а также вмешательство во внутренние дела двух государств, призванное дестабилизировать общественно-политическую обстановку. Министр также подчеркнул, что обновленная Военная доктрина Союзного государства, утвержденная 4 ноября, «в полной мере учитывает значительные изменения в военно-политической обстановке в Восточной Европе», которые произошли зав последние годы.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила возможность образования единого парламента с Белоруссией, однако подчеркнула, что пока об этом очень рано говорить.