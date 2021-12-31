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Пушков заявил о соперничестве Украины c Польшей за статус «опоры Запада»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что если Украина вступит в НАТО, то Польша сразу потеряет свой статус «опоры Запада» на восточном направлении. Свое мнение он выразил в персональном Telegram-канале,.

«Польские власти пока не понимают, что не заинтересованы в том, чтобы Украину приняли в НАТО, поскольку именно Варшава страстно хочет быть «опорой Запада» в Восточной Европе», — указал сенатор. Он отметил стремление Польши быть признанной в этом качестве госсекретарями и президентами Соединенных Штатов.

Когда Украина войдет в Альянс, то сразу начнет «со всей присущей ей наглостью и остервенелостью» претендовать на эту роль, считает российский представитель. По его прогнозу, Киев захочет отодвинуть Варшаву, которая со временем утратит этот важный для себя статус. Это может привести к тому, что Польша окажется «на задворках западной политики», добавил Пушков.

«Полякам следует помнить, что не успеют они оглянуться, как глава Госдепартамента США будет то и дело звонить в Киев, а про нервную Варшаву все постепенно забудут», — написал сенатор.

Ранее сообщалось, что в Варшаве испугались, что НАТО и ЕС могут сдать Восточную Европу России.

НАТО и Евросоюз в переговорах с Москвой по гарантиям безопасности могут уйти от своих союзнических обязательств по отношению к странам Восточной Европы. Такое мнение выразил эксперт по международным вопросам Ярослав Гузы.

Он заявил, что западноевропейские элиты проводят циничную политику. По словам эксперта, они развязали «самоубийственную для ЕС войну» с властями Венгрии и Польши, которых в Брюсселе считают недостаточно политкорректными.

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