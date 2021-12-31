Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Совфеде прокомментировали переговоры Путина и Байдена 02:00
Убивший медведя боксер начал готовиться к операциям по восстановлению лица 01:59
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Байдена 01:52
Путин разрешил банкам использовать еще один документ для подтверждения личности 01:31
Посол РФ в США Антонов: «проползание» НАТО на Украину угрожает безопасности... 01:29
На Украине массово закрывают газовые заправки 01:17
Штамм «омикрон» стал доминирующим во Франции 01:15
Московское метро будет работать всю новогоднюю ночь 01:03
Шойгу назвал российскую армию одной из самых современных и эффективных в мире 00:53
Самолет-разведчик ВВС США совершил второй полет над Восточной Украиной 00:51

Молдавский премьер отказалась от прямых переговоров с Приднестровьем

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Natalia Gavrilia/Facebook

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не поддерживает предложение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсуждать вопросы урегулирования конфликта напрямую, без посредничества, сообщает телеканал «Молдова 1».

«Мы сожалеем, что приднестровская сторона не использует существующие форматы для переговоров, а решила выступить с этими письмами напрямую», — заявила Гаврилица.

Он отметила, что данными вопросами лично она не занимается — для этого в молдавском правительстве существует Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, а также совместные межминистерские рабочие группы.

«Эти инициативы не соответствуют действиям. Сначала необходимо продемонстрировать активность в рамках групп по укреплению доверия», — заявила Гаврилица, утверждая, что не верит в искренность отправленных из Приднестровья писем.

Ранее Россия призвала вернуться к переговорам по Приднестровью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть