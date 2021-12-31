Молдавский премьер отказалась от прямых переговоров с Приднестровьем

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что не поддерживает предложение лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского обсуждать вопросы урегулирования конфликта напрямую, без посредничества, сообщает телеканал «Молдова 1».

«Мы сожалеем, что приднестровская сторона не использует существующие форматы для переговоров, а решила выступить с этими письмами напрямую», — заявила Гаврилица.

Он отметила, что данными вопросами лично она не занимается — для этого в молдавском правительстве существует Бюро по реинтеграции правительства Молдавии, а также совместные межминистерские рабочие группы.

«Эти инициативы не соответствуют действиям. Сначала необходимо продемонстрировать активность в рамках групп по укреплению доверия», — заявила Гаврилица, утверждая, что не верит в искренность отправленных из Приднестровья писем.

Ранее Россия призвала вернуться к переговорам по Приднестровью.