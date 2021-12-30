В Германии назвали число нелегальных въездов из Белоруссии в 2021 году

Федеральная полиция Германии заявила, что в 2021 году были зафиксированы 11,2 тыс. нелегальных въездов через польско-белорусскую границу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По состоянию на 29 декабря 2021 года федеральная полиция зарегистрировала в текущем году в целом 11 213 несанкционированных въездов, которые связаны с Белоруссией, отмечается тенденция на значительное снижение. Немецко-польская граница непрерывно остается критической зоной», — рассказали в ведомстве.

В полиции отметили, что в декабре уходящего года число нелегальных мигрантов уменьшилось в несколько раз. Если в октябре и ноябре в ФРГ незаконно въехали 5,3 тыс. и 2,8 тыс. мигрантов, то в декабре — всего 521 нелегал.

Ранее польские пограничники отметили уменьшение количества попыток пересечь границу со стороны Белоруссии. Так, 29 декабря было предпринято всего 22 попытки.