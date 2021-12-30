Платье, стоившее работы украинскому замминистра, продали на благотворительном аукционе

Платье помощницы экс-замминистра образования и науки Украины Игоря Гарбарука, которое вызвало бурную реакцию в сети из-за глубокого декольте, продали на аукционе за $1000. Об этом рассказал организатор аукциона Артем Никифоров на своей странице в Facebook.

«Лот — платье Кристины Тишкун, которая подверглась хейту и обструкции за свое «слишком откровенное» платье. Кристина передала нам по моей просьбе это платье, чтобы мы провели благотворительный аукцион… Победитель — Евгений Лосовский со ставкой в 1000 дол (27224 грн). Евгений согласился направить средства херсонской клинической больнице им. Е.Е. Карабелеша. От себя добавляю 10000 грн», — написал он.

Ранее Гарбарук был уволен после того, как его 27-летняя помощница Кристина Тишкун разместила в социальных сетях фотографию, где она присутствует на деловой встрече в откровенном платье.

Помощница пришла на встречу с мэром Львова Андреем Садовым в приталенном платье с высоким разрезом до бедра и глубоким декольте, которое наполовину обнажило грудь, а также с ярким макияжем с акцентом на красные губы. Пользователи соцсетей подвергли жесткой критике Тишкун за выбранный наряд, кто-то даже назвал ее «эскортницей».

После инцидента девушка сделала приватными свои аккаунты в Instagram и Facebook.