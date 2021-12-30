Foreign Policy назвал 10 главных конфликтов 2022 года

Издание Foreign Policy спрогнозировало 10 самых ожидаемых конфликтов, которые могут случиться в следующем году. Авторы материала отмечают, что количество крупных войн в целом снизилось, «несмотря на то, что президент России Владимир Путин угрожает Украине».

«Сейчас бушует больше локальных конфликтов, чем когда-либо, но они, как правило, менее интенсивны. По большей части войны XXI века менее смертоносны, чем их предшественники XX века», — отмечает издание.

По мнению авторского коллектива, Украина остается одной из самых горячих точек.

«Путин <…> провел новую красную черту в отношениях с НАТО, отвергнув не только идею о присоединении Украины к альянсу, что на самом деле произойдет не скоро, но и растущее военное сотрудничество между Киевом и членами НАТО, которое уже происходит. Россия предлагает новый европейский порядок, который предотвратит дальнейшее расширение НАТО на восток и ограничит его военное развертывание и деятельность», — пишет FP.

Издание также обращает внимание на конфликт в Эфиопии между федеральным центром и представителями прежнего режима — повстанцами из региона Тыграй. Среди прочего, ожидается эскалация в Афганистане, Йемене, Гаити и Мьянме.

Помимо этого, авторы предупреждают о возможном обострении в отношениях США и Китая, Израиля и Палестины, а также в треугольнике Иран-США-Израиль. У издания также вызывает беспокойство тот факт, что в Африке активизировались группировки исламистов, включая «Боко Харам» и «Харакат аш-Шабаб».