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Девушка Саакашвили заявила о критическом состоянии политика

Елизавета Ясько: Саакашвили не встает с кровати и страдает от неврологических приступов

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Irakli Gedenidze/Reuters

Девушка бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько сообщила в Facebook, что он пребывает в критическом состоянии.

Политик в настоящее время находится в военном госпитале города Гори. Ясько рассказала, что руководство больницы разрешило украинскому консулу посетить экс-президента (Саакашвили — гражданин Украины).

«Состояние критическое, он практически все время лежит, у него неврологические приступы, медицинской помощи он не получает. К сожалению, сейчас его состояние очень слабое, и это не шутки», — заявила она, сославшись на дипломата.

Ранее МИД Украины призвал Грузию не возвращать Саакашвили обратно в тюрьму из военного госпиталя. В ведомстве призвали относиться к украинскому гражданину «с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью».

До этого Саакашвили упал в обморок, узнав, что его планируют вернуть из госпиталя в тюрьму.

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