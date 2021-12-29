Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В России провели огневое испытание ракетного двигателя для «Ангары-А5» 22:27
Плющев о COVID-19 на МЧМ-2022: перед финалом одну из команд тоже... 22:22
Зеленского обвинили в нарушении конституции 22:08
В Белом доме раскрыли ожидания от разговора Путина и Байдена 22:04
Савченко заявила об унизительных перспективах Украины в НАТО 22:03
Сборной России засчитано техническое поражение на МЧМ-2022 21:56
Экс-футболист «Зенита» рассказал о тренировках под обстрелом 21:50
В США оценили вероятность участия Байдена и Путина в январских переговорах 21:44
В Петербурге выздоровела первая пациентка, заразившаяся штаммом «омикрон» 21:41
Останки бойца ММА нашли в лесу 21:39

В Раде объяснили, почему Украине придется переплачивать за газ

В Раде заявили, что Украине придется переплачивать за газ из-за глупости властей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что «Нафтогазу» придется переплачивать за газ из-за глупости властей страны. Об этом он сообщил изданию Vesti.ua.

По его словам, «Оператор ГТС Украины» предупреждал офис президента о грядущем дефиците газа.

«Это то, о чем мы говорили давно, еще 3 месяца назад: что малая закачка, и что дефицит неизбежен. А нас обвиняли в популизме паникерстве и измене. В результате кто оказался прав?» – сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что такое отношение правительства к проблеме говорит о неадекватной оценке энергетических рисков.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на Украине «исторически низкие» запасы газа. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по его словам, «Газпром» полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько потеряла страна из-за из-за несвоевременной закупки газа. По его словам, в результате таких действий потери Украины составили $7 млрд. Экс-президент отметил, что это может считаться «кражей», за которую должен нести ответственность президент страны Владимир Зеленский.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть