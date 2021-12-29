В Раде объяснили, почему Украине придется переплачивать за газ

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко заявил, что «Нафтогазу» придется переплачивать за газ из-за глупости властей страны. Об этом он сообщил изданию Vesti.ua.

По его словам, «Оператор ГТС Украины» предупреждал офис президента о грядущем дефиците газа.

«Это то, о чем мы говорили давно, еще 3 месяца назад: что малая закачка, и что дефицит неизбежен. А нас обвиняли в популизме паникерстве и измене. В результате кто оказался прав?» – сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что такое отношение правительства к проблеме говорит о неадекватной оценке энергетических рисков.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на Украине «исторически низкие» запасы газа. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по его словам, «Газпром» полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько потеряла страна из-за из-за несвоевременной закупки газа. По его словам, в результате таких действий потери Украины составили $7 млрд. Экс-президент отметил, что это может считаться «кражей», за которую должен нести ответственность президент страны Владимир Зеленский.