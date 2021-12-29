Кремль уточнил, когда пройдет разговор Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом поздно вечером 30 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Действительно, на завтра поздно вечером запланирован телефонный разговор Путина с президентом США», — сказал Песков.

Ранее Песков заявлял, что у Путина и Байдена наладился «очень хороший диалог»/ По его словам, главы двух государств, как и лидер КНР Си Цзиньпин – самые опытные политики на планете.

Американский президент не исключал, что может встретиться с российским коллегой лично в январе. В Кремле говорили, что возможность личной встречи зависит от того, что Москва услышит от американских партнеров в ответ на гарантии безопасности.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что российский лидер потребовал от главы Белого дома не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

Как уточнял военный аналитик Михаил Самус, причиной начала переговоров президентов стало перемещение Россией военных по своей территории.