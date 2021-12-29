В Латвии нашли альтернативу предложениям России по безопасности

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил в эфире латвийского радио, что США и НАТО не согласятся с предложенными Россией гарантиями безопасности, включая нерасширение альянса на Восток. об этом сообщает РИА «Новости».

«Я должен сказать, что установка Америки и НАТО ясна. Мы эти условия не примем. Но, возможно, по какому-то пункту возможно найти возможности сотрудничества на равных началах», — сказал он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашинтон могут обсудить гарантии безопасности 10 января. По данным СМИ, темами встречи станут ситуация вокруг Украины и контроль над вооружениями. Рябков добавил, что в делегацию для последующих переговоров войдут не только дипломаты, но и военные — для «профессионального разговора».

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал «неприемлемыми» требования России о нерасширении НАТО на Восток, «особенно в отношении Украины».